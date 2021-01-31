الحرارة الى ارتفاع.. والأمطار تعود بهذا اليوم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية كما تنخفض نسبة الرطوبة.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجا اعتبارا من ظهر اليوم وتسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع نسبيا خلال الأيام المقبلة تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيا. معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و 19 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاحد غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. تخف حدة الأمطارعند الظهر ويتحسن الطقس تدريجا.



الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية كما تنخفض نسبة الرطوبة. الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.