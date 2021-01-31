لبنان

الحرارة الى ارتفاع.. والأمطار تعود بهذا اليوم!

Lebanon 24
31-01-2021 | 12:49
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجا اعتبارا من ظهر اليوم وتسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع نسبيا خلال الأيام المقبلة تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيا. معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و 19 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاحد غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. تخف حدة الأمطارعند الظهر ويتحسن الطقس تدريجا.
 
الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية كما تنخفض نسبة الرطوبة. الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 5 الى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا، سرعتها بين 20 و 40 كلم/س، تتحول ليلا الى شمالية شرقية.

- الانقشاع: سيئ أحيانا الى متوسط .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

- حال البحر: مائج الى منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,35 .

- ساعة غروب الشمس: 17,09 .
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