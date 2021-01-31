لبنان

وقفة إحتجاجية في بريتال استنكارا لجريمة قتل مواطن وإصابة نجله!

Lebanon 24
31-01-2021 | 12:57
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نظم مخاتير وفاعليات بلدة بريتال وقفة إحتجاجية أمام مبنى الثانوية الرسمية في البلدة، استنكارا لجريمة قتل المواطن جهاد الوزاني، وإصابة نجله حسن إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل لصوص مسلحين على الطريق الدولية في محلة السفري قبل 4 أيام.
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