"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب





كما أعلنت الشركة عن إلغاء رحلاتها التي تسيرها الى مطار شارل دو غول- فرنسا أيام الاثنين – الأربعاء – الخميس والسبت والابقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثلثاء والجمعة والأحد (٢ و ٥ و ٧ شباط).



أما بالنسبة للرحلة المشتركة Codeshare بالتعاون مع آر فرانس فيجب مراجعة شركة Air France، فطلبت من الركاب مراجعة مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center على الرقم ٠١-٦٢٩٩٩٩ أو مراجعة وكلاء السفر لتعديل الحجوزات.



كما طلبت من المسافرين مراجعة الشروط الجديدة الموضوعة من السلطات الفرنسية لدخول فرنسا. أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية عن إلغاء جميع رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة - الدمام) ابتداء من يوم غد الإثنين الواقع فيه 1 شباط، ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 8 شباط، باستثناء رحلة واحدة ستسيرها يوم الخميس الواقع فيه 4 شباط كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.كما أعلنت الشركة عن إلغاء رحلاتها التي تسيرها الى مطار شارل دو غول- فرنسا أيام الاثنين – الأربعاء – الخميس والسبت والابقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثلثاء والجمعة والأحد (٢ و ٥ و ٧ شباط).أما بالنسبة للرحلة المشتركة Codeshare بالتعاون مع آر فرانس فيجب مراجعة شركة Air France، فطلبت من الركاب مراجعة مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center على الرقم ٠١-٦٢٩٩٩٩ أو مراجعة وكلاء السفر لتعديل الحجوزات.كما طلبت من المسافرين مراجعة الشروط الجديدة الموضوعة من السلطات الفرنسية لدخول فرنسا.

فماذا في خلفية هذا القرار؟

في اتصال مع "لبنان 24" أوضحت مصادر شركة طيران الشرق الأوسط أن سبب وقف الرحلات الى السعودية لمدة اسبوع مرتبط باجراءات اتخذتها المملكة العربية السعودية لغير السعوديين، وذلك لمواجهة جائحة كورونا. أمّا بشأن وقف الرحلات الى فرنسا، أوضحت المصادر أنّ الأمر مرتبط بقرار السلطات الفرنسية عدم السماح بدخول غير المنتمين الى الاتحاد الاوروبي الى فرنسا، الا للضرورات القاهرة وذلك في اطار اجراءات مكافحة وباء كورونا.