شخصيات عزت برحيل النائب ميشال المر

صدرت مواقف معزية بالنائب ميشال المر، الذي توفي عن عمر ناهز الـ89 عامًا، بعد مضاعفات إصابته بكورونا.



غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر": "‏غادرنا اليوم دولة الرئيس ميشال المر، بعد مسيرة سياسية ووطنية حافلة في المواقع الحكومية والنيابية، وأدوار مميزة في معظم العهود والمحطات الفاصلة بتاريخ لبنان ". مضيفا: "بغيابه تنطوي صفحة من الزعامة المتنية وعلامة فارقة من علامات السياسة اللبنانية. أحر التعازي لزوجته وعائلته ومحبيه وللصديق الياس والذين واكبوه ورافقوه لعشرات السنين".

ونعى عدد من النواب عبر حساباتهم في "تويتر" للبنانيين النائب ميشال المر. فغرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: "غاب ميشال المر الذي طبع الحياة السياسية. اختلفنا معه في زمن الوصاية وتفاهمنا بعد انتهائها. انتخابيا تحالفنا وافترقنا، ولكننا قدرنا دائما محبة الناس له. الرحمة لك ابو الياس والعزاء للعائلة ولمناصريك في المتن الحبيب".



وغرد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم: "يفتقد لبنان اليوم قامة وطنية ستبقى بصماته حاضرة في تاريخ السياسة الوطنية. ميشال المر رجل دولة يحتاج الوطن لأمثالك في هذا الزمن الصعب، وسيفتقدك كل من عرفك ان اقترب او ابتعد عنك في مسيرتك".



كذلك كتب النائب فريد هيكل الخازن: "دولة الرئيس ميشال المر، رجل في زمن الرجال وبعد أفول ذلك الزمن بقي وحده شامخا كجبل الأرز. الله يرحمو".

اما النائب الياس بو صعب، فكتب عبر مواقع التواصل: "رحل اليوم ميشال المر في ظروف صعبة يمر بها الوطن تاركا بصمة مميزة كبيرة وتاريخا في العمل السياسي والخدماتي سيفتقده ابناء المتن وكل من تعرف عليه".



بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "يؤلمنا رحيل المر في هذه المرحلة الصعبة من دون أن يحظى بوداعٍ يستحقّه فهو سواء حالفته أو خالفته لا يمكنك أن تتنكّر لحضوره الفاعل وبصماته متنياً ووطنياً عزاؤنا لأفراد أسرته ومحبّيه".

وأعرب رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، عن "أصدق مشاعر العزاء والمواساة برحيل دولة الرئيس ميشال المر، الذي توفي اليوم بعد مسيرة حافلة بالمسؤوليات والأعباء".



وقال حردان: "بوفاة دولة الرئيس الصديق ميشال المر، نفقد صديقا عزيزا، ويفقد لبنان، أحد رجالات الدولة، الذين تميزوا بالحكمة والاعتدال، وساهموا في مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة استقرار البلد وتحقيق سلمه الأهلي.

دولة الرئيس الراحل، قامة كبيرة، وشخصية فذة، خاض معترك الحياة السياسية بذهنية الاعتدال والانفتاح، فشكل مرجعية واستحق بجدارة أن يكون رجل دولة بامتياز.

لقد آلمنا كثيرا رحيل دولة الرئيس المرحوم ميشال المر، وإننا نتقدم من عائلته ومحبيه وكل اللبنانيين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، رحمه والله، ولعائلته الصبر والسلوان" .

كذلك غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد أدي أبي اللمع عبر "تويتر": "غادرنا اليوم دولة الرئيس ميشال المر الى دنيا الحق. رحمه الله وتعازينا الحارة لعائلته ولبلدة بتغرين ولأهلنا في المتن".



وكتب الامين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاكوب بقرادونيان على "فيسبوك": "برحيل دولة الرئيس ميشال المر خسر لبنان ركنا من أركان التاريخ الحديث ورجل دولة بامتياز.

انه الرجل الانسان، الصديق، الصدوق والوفي. ونحن في حزب الطشناق خسرنا صديقا رافق الحزب والطائفة الارمنية حوالي 55 عاما. أحر التعازي القلبية لعائلته و لكل محبيه".



ونعى عضو كتلة "المستقبل" النيابية نزيه نجم النائب المر عبر حسابه على "تويتر": "برحيل دولة الرئيس ميشال المر، خسر المتن الشمالي وكل لبنان رجلا خدم مجتمعه ووطنه، وخسرت الطائفة الارثوذكسية شخصية ادت دورا جوهريا في تاريخ لبنان الحديث. كل العزاء لعائلته وأحبته!".



أما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية فشدد على ان "المر كان خصما شريفاً حين يخاصم وصديقاً عزيزاً وكم نفتخر بصداقته، وخسره اليوم المتن وكل لبنان".



من جهته، اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن "كثيرون إختلفوا مع ميشال المر وكثيرون إتفقوا معه لكن في كل الحالات كان رجلاً ووفياً لصداقاته رحمه الله وأطال بعمر الحبيب إلياس".

كما نعى الوزير السابق سليم جريصاتي النائب والوزير الراحل ميشال المر قائلا:" فقد لبنان اليوم هامة استثنائية طبعتْ الحياة السياسية فيه لعقود.صنعَ نفسه بنفسه وصنع سواه ... رحم الله ميشال المر".



بدوره تقدم الوزير السابق نقولا تويني باحر التعازي القلبية بوفاة المر، وعزا جميع اهالي بتغرين والمتن بفقدان شخصية وطنية مميزة عمل بجهد لمساعدة الناس وتبوأ اعلى المناصب والمسؤوليات في لبنان وكان له شعبية ومقام واحترام لدى الجميع.

من جهته، أعلن النائب السابق اميل اميل لحود في بيان، تبلغه "بحزنٍ شديد نبأ رحيل النائب ميشال المر، وقد كنا نتابع وضعه الصحي، وخصوصا بعد إصابته بفيروس كورونا الذي يحصد الكثير من المحبين".



وقال: "كان الراحل علامة فارقة في السياسة اللبنانية، وخصوصا في وقوفه بجانب المتنيين وخدمتهم، وقد عايشته عن قرب، ولا سيما خلال ولايتي النيابية، وتعلمت منه الكثير أيضا".



وختم: "نتوجه بأحر التعازي لعقيلته وأفراد أسرته، ولعائلته المتنية الكبيرة التي تضم الكثير من المحبين، ولا سيما في بلدته بتغرين".

