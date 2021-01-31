بعد معلومات عن تدهور حالته الصحية.. صورة لغسان سركيس من داخل المستشفى

بعد تداول معلومات عن تدهور حالة المدرب غسان سركيس جراء اصابته بكورونا، حصلت الـLBCI على صورة حصرية لسركيس من داخل غرفته في مستشفى جاورجيوس في الاشرفية.





يُذكر أن معلومات صحافية كانت قد أشارت في الساعات القليلة الماضية الى أن المدرب نُقل من العناية الفائقة الى غرفة عادية، بعد تحسّن حالته الصحية، لكنه ما زال يستخدم جهاز الاوكسيجين. يُذكر أن معلومات صحافية كانت قد أشارت في الساعات القليلة الماضية الى أن المدرب نُقل من العناية الفائقة الى غرفة عادية، بعد تحسّن حالته الصحية، لكنه ما زال يستخدم جهاز الاوكسيجين.