لبنان

بعد معلومات عن تدهور حالته الصحية.. صورة لغسان سركيس من داخل المستشفى

Lebanon 24
31-01-2021 | 13:55
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بعد تداول معلومات عن تدهور حالة المدرب غسان سركيس جراء اصابته بكورونا، حصلت الـLBCI على صورة حصرية لسركيس من داخل غرفته في مستشفى جاورجيوس في الاشرفية.
 
 


يُذكر أن معلومات صحافية كانت قد أشارت في الساعات القليلة الماضية الى أن المدرب نُقل من العناية الفائقة الى غرفة عادية، بعد تحسّن حالته الصحية، لكنه ما زال يستخدم جهاز الاوكسيجين.
 
 
كما نشر سركيس صورة عبر حسابه على انستغرام، طمأن من خلالها الجميع على صحته. 
 
 
المصدر: LBCI
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