لبنان

جولات لمراقبي مصلحتي المسالخ والصحة العامة في بلدية بيروت وتسطير محاضر ضبط

Lebanon 24
31-01-2021 | 14:08
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وفي إطار متابعة ملف اللحوم وطريقة بيعها، خصوصا في ظل جائحة كورونا، جال مراقبو مصلحتي المسالخ والصحة العامة في بلدية بيروت على عدد من الملاحم في العاصمة بيروت، للتأكد من تطبيق الإجراءات المعتمدة لسلامة الغذاء ولحماية المواطنين من أي ضرر بعد انتشار أساليب الغش التي تعتمد في عملية بيع اللحوم، حيث يعمد بعض أصحاب الملاحم الى شراء لحوم محضرة مسبقا (همبرغر، نقانق، سجق..) وغيرها من مصادر تتبع تجهيز اللحوم المجمدة منزوعة الغلاف وتقوم بتذويبها وبيعها إلى المواطنين على أنها لحوم طازجة".

ولفتت الى أنه "تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية لمعرفة كل الملاحم التي تشتري من المصادر المخالفة، مع اتخاذ كل الاجراءات القانونية، بحقها وصولا إلى الاقفال بالشمع الأحمر وإحالتها على القضاء المختص".
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