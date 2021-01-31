احتراق منزل في طرابلس ووفاة طفلين كانا بداخله (فيديو)

أفاد مراسل "لبنان 24" عن احتراق منزل في سوق الذهب في طرابلس.



وأفادت معلومات ميدانية "لبنان 24" انه بعد وصول فريق الانقاذ التابع لجهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان عثروا على جثتين لطفلين في المنزل.