العثور على جثة إمرأة على الشاطىء عند مخيم البارد

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه عثر صباح اليوم على جثة إمراة على شاطئ البحر خلف عيادة الاونروا في مخيم نهر البارد، وحضر الى المكان عناصر الاجهزة الامنية والادلة الجنائية والدفاع المدني حيث تم سحب الجثة تمهيدا لان يكشف عليها الطبيب الشرعي لتحديد مسببات الوفاة.وتتابع الجهات القضائية المختصة التحقيقات لكشف هوية الضحية وملابسات وفاتها.