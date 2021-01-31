تعميم من الضمان الاجتماعي- جبيل

صدر عن مركز الضمان الاجتماعي في جبيل تعميم جاء فيه: "استنادا الى تعميم مدير ضمان المرض والامومة رقم ١٢/ض تاريخ ٢٧/١/٢٠٢١ نعلم المضمونين الكرام:"اننا سنعاود العمل على استلام ادوية الحالات العادية اعتبارا من ١/٢/٢٠٢١ بموجب موعد مسبق كما جرت العادة مع الاشارة الى ان المواعيد المأخوذة قبل ١/٢/٢٠٢١ تعتبر ملغاة ويتوجب تحديد موعد اخر. كما سنواصل استلام ادوية الحالات الخاصة (امراض سرطانية...)التي كنا قد بدأنا باستلامها من تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ وذلك دون أي موعد مسبق".