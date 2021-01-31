لبنان

تعميم من الضمان الاجتماعي- جبيل

Lebanon 24
31-01-2021 | 14:31
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صدر عن مركز الضمان الاجتماعي في جبيل تعميم جاء فيه: "استنادا الى تعميم مدير ضمان المرض والامومة رقم ١٢/ض تاريخ ٢٧/١/٢٠٢١ نعلم المضمونين الكرام:
"اننا سنعاود العمل على استلام ادوية الحالات العادية اعتبارا من ١/٢/٢٠٢١ بموجب موعد مسبق كما جرت العادة مع الاشارة الى ان المواعيد المأخوذة قبل ١/٢/٢٠٢١ تعتبر ملغاة ويتوجب تحديد موعد اخر. كما سنواصل استلام ادوية الحالات الخاصة (امراض سرطانية...)التي كنا قد بدأنا باستلامها من تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ وذلك دون أي موعد مسبق".
 
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