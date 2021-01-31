لبنان

تجنبوا طريق الاوزراعي بسبب اعمال الحفريات لـ 3 ايام

Lebanon 24
31-01-2021 | 14:50
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشّركات بأعمال حفر لتأهيل شبكات الصّرف الصّحي وإصلاح انخساف في الاسفلت على طريق عام الأوزاعي / المسلك الغربي مقابل سوبر ماركت "التوفير"، وذلك اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً من تاريخ 1-2-2021 ولمدة /3/ ايام.
ستؤدّي هذه الأشغال الى منع مرور السّير كُليًّا على المسلك المذكور، وتحويله على المسلك المقابل.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المُرور ومنعاً للازدحام.  
 
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