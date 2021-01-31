لبنان

العاصفة تتسبب بانقطاع التيار عن بلدات في الضنية

Lebanon 24
31-01-2021 | 14:45
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الضنية بأن الرياح القوية التي هبت على الضنية مساء أمس وصباح اليوم، تسببت بسقوط أحد الأعمدة الرئيسية لشبكة التيار في أحراج محلة بعزقون، مما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض بلدات المنطقة وقراها، واستدعى التدخل السريع من شركة BUS للصيانة للعمل على إصلاح العطل.

وفي بلدة بقاعصفرين، سقطت شجرة معمرة على طريق عام البلدة نتيجة شدة الرياح.
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