بلدية تطالب بمستحقاتها المتأخرة

ناشد رئيس بلدية العماير- رجم عيسى في منطقة وادي خالد الحدودية الشيخ أحمد الشيخ، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني دفع المستحقات المالية المتأخرة منذ العام 2018.ولفت الى أن "الضائقة المالية التي تعيشها البلديات، ترتب عليها الكثير من الأعباء في هذا الظرف العصيب، من وباء وأعطال كثيرة في ظل هذا الشتاء وتكلفة رفع النفايات التي زادت 50 % وغلاء المواد الأولية من إسمنت وحديد وأدوات تصليح أعطال الصرف الصحي وازدياد أعداد الحفر في الطرق نتيجة السيول".