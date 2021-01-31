فهمي: القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق

تفقد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مبنى بلدية طرابلس حيث اطلع على الاضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع ليل اول من امس، كما جال في كل من سرايا المدينة والمحكمة الشرعية السنية التي طالتها اعمال الشغب.

فهمي قام بجولة على الوحدات الامنية المنتشرة في ارجاء البلدة، ثم عقد اجتماعا في السرايا حضره قائد منطقة الشمال العقيد يوسف درويش وقائد سرية طرابلس في قوى الامن الداخلي العقيد عبد الناصر غمراوي ورئيس فرع معلومات الشمال العقيد محمد العرب وآمر مفرزة استقصاء الشمال الرائد بطرس سيدة، وأثنى الوزير فهمي في كلمته على الدور والجهود التي بذلوها لضبط الوضع في طرابلس وحمايتها ووأد الفتنة، متسلحين بعقيدتهم وثباتهم في خدمة الوطن والتي لم تتزعزع ابدا على الرغم من الظرف الاقتصادي الذي يمر به المجتمع الذي انتم جزء لا يتجزأ منه.

واذ أكد فهمي أن القوى الامنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق اللبنانية، شدد على ان القوى العسكرية كافة ستعمل بكل ما أوتيها من قوة لمنع المس بهيبة الدولة والتعرض للأملاك العامة والخاصة.