لبنان

فهمي: القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق

Lebanon 24
31-01-2021 | 15:09
A-
A+


Doc-P-789546-637477029353144090.jpg
Doc-P-789546-637477029353144090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تفقد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مبنى بلدية طرابلس حيث اطلع على الاضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع ليل اول من امس، كما جال في كل من سرايا المدينة والمحكمة الشرعية السنية التي طالتها اعمال الشغب.
فهمي قام بجولة على الوحدات الامنية المنتشرة في ارجاء البلدة، ثم عقد اجتماعا في السرايا حضره قائد منطقة الشمال العقيد يوسف درويش وقائد سرية طرابلس في قوى الامن الداخلي العقيد عبد الناصر غمراوي ورئيس فرع معلومات الشمال العقيد محمد العرب وآمر مفرزة استقصاء الشمال الرائد بطرس سيدة، وأثنى الوزير فهمي في كلمته على الدور والجهود التي بذلوها لضبط الوضع في طرابلس وحمايتها ووأد الفتنة، متسلحين بعقيدتهم وثباتهم في خدمة الوطن والتي لم تتزعزع ابدا على الرغم من الظرف الاقتصادي الذي يمر به المجتمع الذي انتم جزء لا يتجزأ منه.
واذ أكد فهمي أن القوى الامنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق اللبنانية، شدد على ان القوى العسكرية كافة ستعمل بكل ما أوتيها من قوة لمنع المس بهيبة الدولة والتعرض للأملاك العامة والخاصة.
 
 
 
No description available.
 
 
No description available.

لبنان

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:50 | 2021-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:05 | 2021-01-31
19:44 | 2021-01-31
19:17 | 2021-01-31
19:05 | 2021-01-31
18:52 | 2021-01-31
18:50 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website