لبنان

العواصف تسببت بأضرار بالمزروعات ودفعت بعبارة من مرفأ طرابلس الى شاطئ عكار

Lebanon 24
31-01-2021 | 15:08
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تسببت العاصفة الهوجاء المحملة بالامطار، والتي بلغت سرعتها شمالا ليل أمس وحتى فجر اليوم حدود ال80 كيلومترا بالساعة، بأضرار كبيرة بالمزروعات الشتوية الورقية منها بشكل خاص، وكذلك المزروعات المحمية داخل البيوت الزراعية التي أصيبت بأضرار كبيرة نتيجة تمزيق الرياح لاغطيتها النايلون وإتلاف المزروعات بداخلها في عدد من البلدات والقرى الساحلية في سهل عكار.
كما ألحقت العواصف أضرارا ببساتين الحمضيات في هذه المنطقة أيضا، التي تساقطت ثمارها وتكسرت بعض أغصانها لتخسر من جديد نسبة كبيرة من إنتاجها، تضاف الى الخسائر التي سببتها العاصفة الماضية.

ويشار إلى أن صيادي الاسماك في مرفأ صيد الاسماك في العبدة قد ركنوا مراكبهم داخل حرم المرفأ مخافة أن تحطمها الرياح العاتية التي رفعت من أمواج البحر الى أكثر من 4 أمتار.
وقد فوجئ أبناء القرى الساحلية في عكار صباح اليوم برسو عبارة على الشاطئ قبالة القاعدة الجوية في القليعات كانت دفعتها الرياح القوية وحملتها من محيط مرفأ طرابلس لترسو على رمال شاطئ عكار.
ومن المنتظر حضور أصحاب العبارة الى المكان للعمل على سحبها وإعادتها.

كما استمر تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، الامر الذي تسبب باستمرار قطع طريق عام القموعة - وطى مشمش - مرجحين الهرمل، وكذلك طريق القموعة -الشنبوق القبيات وطريق عام القبيات - بيت جعفر - الهرمل.

وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع أعالي عكار خالد ديب، أن معظم الطرق بين البلدات الجبلية في هذه المنطقة مفتوحة حتى سهلات القموعة، ناصحا السائقين بعدم سلوك الطرق الجبلية ليلا مخافة حدوث الانزلاقات مع تشكل طبقة من الجليد.
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