وصول أول لبناني مفرج عنه من الامارات الى مطار بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت آتية من دبي، وتقل على متنها المواطن اللبناني زيد الضيقة، وهو أول اللبنانيين الـ11 الذين أدت وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع السلطات الإماراتية، الى إطلاقهم وإعادتهم الى لبنان.





