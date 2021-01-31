16
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجيش: سلسلة تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
Lebanon 24
31-01-2021
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات جاء فيها: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 1 و4 و15 و19/2/2021، اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00، بتمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حية وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من تاريخ 31/1/2021 ولغاية 26/2/2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء، بتمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش ـ حامات، بولونيا، برمانا - العيون، عين سعادة، مجمع الحريري - كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1/2/2021 ولغاية 1/3/2021، بتمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.
ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 31/1/2021 و1 و2/2/2021 بين الساعة 7.30 والساعة 17.00 من كل يوم، بتمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية.
ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 1 و2/2/2021 بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، بتمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 1 و4/2/2021، بتمارين تدريبية في مخيم التدريب ـ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 31/1/2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تفجير تربل - طرابلس.
ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19 و21/1/2021 و19/2/2021 بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 برماية تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات.
ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18/1/2021 ولغاية 18/2/2021، بتمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.
ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1/1/2021 ولغاية 1/2/2021، بتمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
تابع
الأكثر قراءة
"زينة" ضحية جديدة للعنف الأسري.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية بجريمة عين المريسة
Lebanon 24
"زينة" ضحية جديدة للعنف الأسري.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية بجريمة عين المريسة
09:01 | 2021-01-31
31/01/2021 09:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جارته القاصر في غرفة نومه وشقيقتها تنتظرها في "الجلوس"
Lebanon 24
جارته القاصر في غرفة نومه وشقيقتها تنتظرها في "الجلوس"
08:48 | 2021-01-31
31/01/2021 08:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر من كورونا؟! تفشي وباء "نيباه" الفتاك في الصين
Lebanon 24
أخطر من كورونا؟! تفشي وباء "نيباه" الفتاك في الصين
20:50 | 2021-01-30
30/01/2021 08:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
14:40 | 2021-01-31
31/01/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات نارية من نادين الراسي: الممثلات منافقات ولا أحب باسيل والرئيس لم يعد "عونياً" (فيديو)
Lebanon 24
تصريحات نارية من نادين الراسي: الممثلات منافقات ولا أحب باسيل والرئيس لم يعد "عونياً" (فيديو)
09:00 | 2021-01-31
31/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:05 | 2021-01-31
بيان هام من الجيش بشأن أحداث طرابلس.. هذا ما جاء فيه
19:44 | 2021-01-31
قصة توقيف ربيع لبكي.. من إذن لزيارة طبيب "مسالك بولية" الى تظاهرة بالأشرفية!
19:17 | 2021-01-31
الاحتجاجات في طرابلس تتواصل.. "كرّ وفر" بين السرايا وساحة النور
19:05 | 2021-01-31
التحركات مستمرة.. إليكم الطرقات المقطوعة
18:52 | 2021-01-31
إصابات "كورونا" تتراجع في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
18:50 | 2021-01-31
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
فيديو
انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)
17:46 | 2021-01-31
31/01/2021 20:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يحقّق فوزاً ثميناً على "بولونيا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يحقّق فوزاً ثميناً على "بولونيا" (فيديو)
13:30 | 2021-01-31
31/01/2021 20:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز منافس لـ"هواوي".. تعرّفوا إلى هاتف "v15 5g" من "Realme" (فيديو)
Lebanon 24
أبرز منافس لـ"هواوي".. تعرّفوا إلى هاتف "v15 5g" من "Realme" (فيديو)
12:00 | 2021-01-31
31/01/2021 20:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact