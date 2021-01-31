اعتصام حاشد في ساحة النور: طرابلس ستبقى عروسة الثورة (صور)

شهدت ساحة النور في طرابلس، اليوم الأحد، اعتصاماً حاشداً نفذه متظاهرون من المدينة ومختلف المناطق اللبنانية، وذلك بعد الدعوات التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تضامناً مع "ثوار طرابلس" إبان بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في المدينة، والتي سقط خلالها الشاب عمر طيبا إضافة إلى عدد من الجرحى خلال المواجهات التي اندلعت بين القوى الأمنية والمحتجين. ووسط انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية، رفع المحتجون الأعلام اللبنانية وشعارات متضامنة مع طرابلس، ورددوا هتافات عبر مكبرات الصوت، داعية إلى "متابعة التحرك ضد المنظومة الحاكمة" وان "طرابلس واحدة موحدة ولن تكون رهينة الصراعات بين القوى السياسية".

وألقيت كلمات عدة من الناشطين حملوا فيها الطبقة الحاكمة "مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار"، مؤكدين أن "هذه الطبقة السياسية غير مؤهلة لاعادة النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين".

وأشار الناشطون إلى أنهم "أتوا الى طرابلس للتضامن مع أبنائها والوقوف الى جانبهم"، لافتين الى أن "طرابلس ستبقى عروسة الثورة وهي مدينة العلم والعلماء ومدينة العيش المشترك ومدينة السلام والمحبة والحرية ومدينة الايمان والتقوى".