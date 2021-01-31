توقيف فرد من عصابة تسرق محركات سيارات في عكار

أقدم مجهولون ليل أمس السبت على محاولة سرقة محركات سيارات داخل محال المواطن "م. ح." في بلدة الكويخات في عكار، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".



و في التفاصيل، أنه واثناء عملية السرقة تعرضوا لحادث بعد أن إنزلقت سيارتهم من نوع غولف لون احمر وإستقرت بعدها داخل ارض زراعية على جانب الطريق وعمدوا على تركها وفروا بعدها إلى جهة مجهولة، في حين حضر أحد الأشخاص من الجنسية الفلسطينية إلى المكان وعمل على سحب السيارة من المكان فأوقف من قبل الأجهزة الأمنية.

وأحيل بعدها إلى القضاء المختص للتحقيق معه تمهيداً لتوقيف بقية أفراد العصابة.