لبنان

اللجنة الطالبية أكدت إلتزام طلاب المدارس الرسمية والخاصة الإضراب غدا

Lebanon 24
31-01-2021 | 17:40
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أكد رئيس "اللجنة الطالبية في لبنان" عمر الحوت في بيان "إلتزام طلاب المدارس الرسمية والخاصة الإضراب التحذيري يوم غد الإثنين". وقال في بيان: "إزاء الواقع التربوي اليوم وطريقة تعاطي وزارة التربية والتعليم العالي مع الطلاب، أصبح من الضروري إتخاذ خطوات تصعيدية للتأكيد على أن طلاب لبنان لن يكونوا كبش محرقة".

وإعتبر الحوت أن "الإضراب أتى للفت أنظار المعنيين أن هناك فئة من المجتمع اللبناني منسية وهي طلابه، فوزارة التربية باتت تحل جميع مشاكلها على حساب طلابنا". وأكد أن "الإضراب حق مشروع للجميع وأنه لا يحق لأي مدرسة منع طلابها من التعبير عن رأيهم بالطريقة التي يرغبون بها"، معلنا أنه "سيصار إلى نشر أسماء المدارس التي ستمنع طلابها من المشاركة بالإضراب" .
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