اعتصام في بعلبك للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحرمان

مع توافد عدد من المحتجين من مختلف المناطق الى ساحة النور في طرابلس، قام محتجون بالنزول الى ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، وطالبوا بـ "محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحرمان"، وسط انتشار أمني كثيف.



