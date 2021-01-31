لبنان

اعتصام في بعلبك للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحرمان

Lebanon 24
31-01-2021 | 17:42
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مع توافد عدد من المحتجين من مختلف المناطق الى ساحة النور في طرابلس، قام محتجون بالنزول الى ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، وطالبوا بـ "محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحرمان"، وسط انتشار أمني كثيف.
 
 
 

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