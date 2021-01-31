لبنان

محيط سرايا طرابلس يتحول إلى ساحة حرب.. الإحتجاجات تتصاعد بقوّة (صور)

Lebanon 24
31-01-2021 | 18:04
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تصاعدت حدّة التحركات في محيط سرايا طرابلس بعدما طوقتها مجموعة كبيرة من المتظاهرين، مساء اليوم الأحد.

 
 

وعمدت القوى الأمنية الى استخدام القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن مبنى السرايا، خصوصاً بعدما أضرموا النيران في غرفة الحرس.

 

ووفقاً للمعلومات، فإنّ مجموعة صغيرة دخلت بين المعتصمين السلميين الموجودين في ساحة النور، وتوجّهت إلى مدخل السرايا وعمدت إلى القيام بأعمال الشغب. وعندها، لحق عدد من المحتجين بأولئك الأشخاص، الأمر الذي دفع بالقوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع.

 

وكانت ساحة النور شهدت، اليوم، اعتصاماً حاشداً، إذ توافدت إليها حشودٌ من مختلف المناطق اللبنانية للتأكيد على تضامنهم مع طرابلس وأهلها.

 
 
 
 

 

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