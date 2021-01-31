لبنان

التحركات مستمرة.. إليكم الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
31-01-2021 | 19:05
A-
A+
Doc-P-789607-637477169167841850.JPG
Doc-P-789607-637477169167841850.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد العديد من المناطق اللبنانية تحركات مطلبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية.
 
وفي ما يلي قائمة بالطرقات المقطوعة:
 
1- جسر الرينغ
 
2- تقاطع الصيفي
 
3- أوتوستراد رياق
 
4- ساحة النور - طرابلس
مواضيع ذات صلة
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الصحة عن وضع كورونا
lebanon 24
01/02/2021 00:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: حتى الآن تم تسجيل 174 ألف مواطناً على منصة لقاح كورونا معظمهم من بيروت وجبل لبنان
lebanon 24
01/02/2021 00:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: التمديد لمجلس النواب هو تمديد لمأساة اللبنانين وطالما أن المجلس عقيم فلن نصل الى ما نريده
lebanon 24
01/02/2021 00:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: حق الطرابلسيين لدى الدولة اللبنانية وليس مسؤولية الأغنياء
lebanon 24
01/02/2021 00:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

قطع طرقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:22 | 2021-02-01
00:16 | 2021-02-01
00:08 | 2021-02-01
00:03 | 2021-02-01
00:03 | 2021-02-01
23:55 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website