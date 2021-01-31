التحركات مستمرة.. إليكم الطرقات المقطوعة

تشهد العديد من المناطق اللبنانية تحركات مطلبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية.

وفي ما يلي قائمة بالطرقات المقطوعة:

1- جسر الرينغ

2- تقاطع الصيفي

3- أوتوستراد رياق

4- ساحة النور - طرابلس