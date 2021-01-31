لبنان

قصة توقيف ربيع لبكي.. من إذن لزيارة طبيب "مسالك بولية" الى تظاهرة بالأشرفية!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2021 | 19:44
A-
A+
Doc-P-789613-637477201534788717.JPG
Doc-P-789613-637477201534788717.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحدث توقيف الناشط المهندس ربيع لبكي لغطاً في الشارع اليوم بين معارض لتوقيفه إنطلاقا من حرية التعبير  ومحاربة الفساد، وممتعض من طريقة تصرف لبكي مع العنصر الأمني المسؤول الذي أمر بتوقيفه أمس.
 
وفي تفاصيل الحادثة علم "لبنان24" إن توقيف لبكي في مخفر ميناء الحصن من قبل القضاء العسكري المختص بتاريخ 30/1/2021 جاء على خلفية شتمه وتحقيره للضابط المسؤول عن نقطة التفتيش التابعة لقوى الأمن الداخلي في محلة الأشرفية والتي كانت تدقق في أذونات الخروج الممنوحة للمواطنين ولمخالفات أجراءات الإغلاق العام.
 
وقد إدعى لبكي أنه طلب أذناً بالخروج لزيارة طبيبه المعالج في محلة الشياح كونه يشكو من حرقة في التبول، في حين ان توقيفه جرى ضمن مسيرة سيارة لعدد من المحتجين في الأشرفية.
 
ومع هذا، فقد تبين أن الإذن المعطى له كان قبل يوم من تاريخ التوقيف، ولدى سؤاله من قبل ضابط قوى الأمن عن مخالفة إذن الخروج، أقدم على شتمه وتحقيره وأخرج الزجاجة التي يحفظ فيها البول بناء على تعليمات الطبيب المعالج قائلا له " شمّها". 
 
كذلك، علم "لبنان24" أن مرحلة التحقيق مع لبكي كانت في حضور وكيله القانوني وهو أحد محامي المجموعات المدنية الناشطة.
 
وخلال التوقيف، كشف الطبيب الشرعي المعين من قبل قوى الامن الداخلي على لبكي وأشار في تقريره أنه يشكو من حرقة في البول مع ألم عند التبول، وقد أجري للمريض "فحص بول" وكانت النتائج ضمن الطبيعي، وقد أعطي العلاج اللازم مع استشارة أختصاصي في المسالك البولية لاحقاً في حال تكرار الحالة.
 
ولاحقاً أصدرت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد بياناً، كما مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام استنكرا فيه توقيف لبكي معتبرين أن هذا التوقيف غير معلل ويخرق القوانين وهو يدخل في إطار الممارسات البوليسية، داعين الى إطلاق لبكي بشكل فوري.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:22 | 2021-02-01
00:16 | 2021-02-01
00:08 | 2021-02-01
00:03 | 2021-02-01
00:03 | 2021-02-01
23:55 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website