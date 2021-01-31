بيان هام من الجيش بشأن أحداث طرابلس.. هذا ما جاء فيه

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أنّ دورية من مديرية المخابرات أوقفت 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف بإتجاه القوى الأمنية، والإشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس.

أوقفت دورية من مديرية المخابرات ١٧ شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف بإتجاه القوى الأمنية، والإشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس.#الجيش_اللبناني https://t.co/I54YUxvNps — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 31, 2021