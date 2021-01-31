لبنان

حادثة تهزّ التبانة.. عائلة بأكملها تتعرض لإطلاق نار في منزلها!

Lebanon 24
31-01-2021 | 20:45
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أقدم المدعو "م.ب" باطلاق النار من مسدسه الحربي بإتجاه عائلة مؤلفة من 5 افراد داخل منزلهم الكائن في محلة التبانة البولفار، وهو يقع في نفس المبنى الذي يسكن فيه مطلق النار. 
 
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن المصابين هم "خ.ر" و "ا.ر" و "ح.ر" و المدعوه "ش.ر" و ع".ر"، وجميعهم من الجنسية السورية، وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة. 
 
 
وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف وعملت على إسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى الاسلامي للعلاج، وعُرف أن الاصابات جميعها بالاقدام.
 
 
إلى ذلك، فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة، فيما العمل جارٍ على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه. 
 
 
وافادت المصادر أن اطلاق النار ناتج عن سرقة طفل من منزل مطلق النار.
 
 
 
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