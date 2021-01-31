بتغرين تشيّع ميشال المر إلى مثواه الأخير

ودّعت بلدة بتغرين، مساء اليوم الأحد، النائب ميشال المر، حيث ووري جثمانه الثرى بحضور أفراد الأسرة.

وكانت العائلة تكتمت طوال النهار عن تحديد موعد الدفن لتلافي توافد أعداد كبيرة من المناصرين لا سيما من مسقط رأسه بتغرين للمشاركة في التشييع، مع العلم ان بتغرين تشهد ارتفاعاً في عدد الاصابات بفيروس كورونا.