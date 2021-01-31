لبنان

مستشفى البرجي ينفي خبر عدم استقباله مريضة مصابة بكسور

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:17
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أصدرت ادارة مستشفى البرجي بياناً حول "الخبر الذي ورد على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المساء ويدعي عدم استقبال المستشفى مريضة مصابة بكسور في جسمها (الرجلين والعامود الفقري)".
 

وقال البيان: "يهم ادارة مستشفى البرجي ان تؤكد عدم صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلا: فقد تم استقبال المريضة مساء امس اثر وصولها الى طوارئ المستشفى (على حساب وزارة الصحة العامة) بدون اي تردد وبدون اي شروط، وذلك بعد عدم استقبالها في مستشفيات اخرى. وتم تعيين موعد العملية الجراحية مساء اليوم، كما طلب من ذويها تأمين المبالغ المطلوبة لاجراء العمليات الجراحية عند توفرها".
 

وأضاف: "لما كان قد ورد على الموقع المذكور نية بعض الثوار من طرابلس الانتقال الى المستشفى للاحتجاج، قام رئيس بلدية اميون السيد مالك فارس مشكورا بالاتصال بالمستشفى للاستيضاح ثم قام بزيارة المريضة في غرفتها حيث تأكد من عدم صحة ما نشر، وقام بنفي هذه المزاعم على موقع البلدية الالكتروني".
 

وتابع: "اثر شيوع هذا الخبر، حضر شباب اميون بالاضافة الى عناصر قوى الامن الداخلي بسرعة الى المستشفى لحمايتها من اي تعد. ولذلك لا يسع ادارة المستشفى الا ان تتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لبلدية اميون ورئيسها ولعناصر قوى الامن وشباب اميون، وهي تعدهم بانها ستبقى وفية ومخلصة لهم".

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