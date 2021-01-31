لبنان

رابطة التعليم المهني دعت الى إضراب تحذيري الثلاثاء

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:24
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دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، الى إضراب تحذيري يوم الثلاثاء المقبل في 2 شباط، في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

وناقشت الرابطة في اجتماع عقدته اليوم عبر تطبيق زووم، "ما آلت اليه الأمور بعد الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة، وشكرت جميع الأساتذة الذين التزموا بقرار الرابطة بتنفيذ الإضراب".

وأعلنت الرابطة أنه "التزاما بقرار هيئة تنسيق القطاع العام، وبعد الإجتماع الذي عقد اليوم الأحد، تدعو الى الإضراب التحذيري يوم الثلاثاء الواقع فيه 2 شباط 2021 في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي".

وختمت "يودع التعليم المهني والتقني زميلا آخرا المرحوم الأستاذ والمربي سمعان حنا القزي، خطفه مرض كورونا الفتاك، وفي هذه المناسبة الأليمة، تتوجه الرابطة من عائلته ومن كافة الزملاء بأحر التعازي راجية من الله أن يسكنه فسيح جناته.
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