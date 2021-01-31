لبنان

كرامي: حق الطرابلسيين لدى الدولة اللبنانية وليس مسؤولية الأغنياء

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:38
A-
A+
Doc-P-789644-637477295638114008.jpg
Doc-P-789644-637477295638114008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكّد النائب فيصل كرامي أنه "عند رفع الدعم سيتكرر مشهد طرابلس في كل لبنان"، معتبراً أن "حق الطرابلسيين هو لدى الدولة اللبنانية وليس مسؤولية الأغنياء".

وقال في حديث عبر  قناة " الجديد" مساء اليوم الأحد: "لم يعد بإمكاننا تحصين الجسم الطرابلسي ممّن يريد استغلال وجع الناس وليست مسؤوليتي الإجابة عن أثرياء ورؤساء طرابلس المتموّلين".

وأضاف: "من الواضح أن هناك أموال حركت أحداث طرابلس وهناك من زودهم بالقنابل، وأؤكد وجود مندسين في التحركات".

ورداً على سؤال، قال كرامي أن "موضوع التسلح خط أحمر، والكلام الذي قاله الرئيس نجيب ميقاتي لا يقصد ما صدر عنه وقد فهم خطأ في الشارع".

وتابع: "لا يوجد دخول ودور تركي مشبوه في طرابلس، والدعم التركي بلا شروط سياسية وعن طريق الدولة اللبنانية وقد يكون أهم من الـ NGOS".

وأردف كرامي: "دفعنا في طرابلس ثمن التسوية والحب والحنان بين نادر الحريري وجبران باسيل واليوم ندفع ثمن انهيار التسوية بين الرئيسين عون والحريري".

ورداً على سؤال قال، "لو كانت استقالتي ذات فائدة لقدمتها الآن على الهواء و"نحنا اختصاص استقالة".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:22 | 2021-02-01
00:16 | 2021-02-01
00:08 | 2021-02-01
00:03 | 2021-02-01
00:03 | 2021-02-01
23:55 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website