تحقيق حول الملابسات اللوجستية لأحداث طرابلس

تجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقاً حول الملابسات اللوجستية التي أحاطت بأحداث طرابلس ليلة الجمعة، والثغرات الأمنية التي نفدت منها جماعات المشاغبين، وفق أسرار "اللواء".