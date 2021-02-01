لبنان

تحقيق حول الملابسات اللوجستية لأحداث طرابلس

Lebanon 24
01-02-2021 | 00:03
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تجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقاً حول الملابسات اللوجستية التي أحاطت بأحداث طرابلس ليلة الجمعة، والثغرات الأمنية التي نفدت منها جماعات المشاغبين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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