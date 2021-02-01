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لبنان
سياسة المعاندة.. عقبة
Lebanon 24
01-02-2021
|
00:08
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أجمعت أطراف سياسية داخلية ووجهات ديبلوماسية خارجية على إعتبار سياسة المعاندة التي يخوضها رئيس تيار سياسي من فريق العهد، من العقبات الأساس التي تعطل تشكيل الحكومة العتيدة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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تشكيل الحكومة
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