لبنان

دعوات إلى تحقيق لكشف المخرِّبين في طرابلس

Lebanon 24
01-02-2021 | 00:16
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أكّدت أوساط نيابية طرابلسية لـ"السياسة" أن "القوى الأمنية والأجهزة القضائية مطالبة بتحديد هويات المخربين، وهم معروفون ولا يجب التذرع بأي سبب يحول من دون القبض عليهم"، مشدّدة على أن "هناك علامات استفهام عن أسباب عدم تصدي القوى الأمنية للمجموعات التي أقدمت على إحراق بلدية طرابلس، وهذا برسم المعنيين بالشأن الأمني في المدينة".
المصدر: السياسة الكويتية
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