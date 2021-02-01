لبنان

لا اعتذار ولا حكومة..

Lebanon 24
01-02-2021 | 00:35
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رأت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية أنه "من المقلق ان يتمترس كلا الطرفين الرئاسي والحكومي خلف مواقفه، لا اعتذار ولا حكومة، رئيس الجمهورية يقرأ الدستور بلغة ما قبل اتفاق الطائف وبأداء قائد جيش، لا رئيس جمهورية برلمانية، متسترا بجلباب الدفاع عن حقوق الطائفة، التي هي سلاح الحكام الضعفاء في لبنان وغير لبنان، والتي يسترون بها عورات مصالحهم الذاتية، فضلا عن طموحاتهم الشخصية".
المصدر: الانباء الكويتية
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