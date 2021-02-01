المتابعة الفرنسية تتجدّد

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون فتح المجال أمام المتابعة الفرنسية المتجددة والمباشرة للوضع في لبنان ولا سيما الملف الحكومي".

وقالت أن "الاتصال كان بمثابة الافتتاح لإتصالات مقبلة دون أن تحدد توقيتها". وفُهِم أن "الرئيس الفرنسي اطلع من الرئيس عون حول تطور الملف الحكومي في حين ذكر الرئيس ماكرون بأهمية مبادرته".ورأت المصادر إنه "ربما لم تحضر التفاصيل إنما تمكّن الرئيس الفرنسي من تكوين الفكرة لدراسة الخيارات المتاحة حول هذه المتابعة اما من خلال تدخله أو تكليف أحد المسؤولين الفرنسيين".ولفتت إلى أنه "حتى الآن ما من أفكار جاهزة بإنتظار رسم الصورة عن دخول فرنسا على الخط ولا سيما أن أي تحرك لا بد من ترافقه مساع داخلية معينة أو تحرك داخلي".وأكدت المعلومات عن اتصالات سيجريها ماكرون مع الرئيس المكلف، وغيره من القيادات.