لبنان

إتّصال بين نصر الله وباسيل تناول الثلث المعطل

Lebanon 24
01-02-2021 | 00:56
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تحدّثت المعلومات عبر "اللواء" عن اتصال هاتفي جرى بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، تردّد انه تناول قضية "الثلث المعطل".
المصدر: اللواء
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