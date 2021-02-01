إتّصال بين نصر الله وباسيل تناول الثلث المعطل

تحدّثت المعلومات عبر "اللواء" عن اتصال هاتفي جرى بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، تردّد انه تناول قضية "الثلث المعطل".