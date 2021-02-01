لبنان

برّي لن يصمت طويلاً

Lebanon 24
01-02-2021 | 01:03
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لاحظ زوار الرئيس نبيه بري استياءه من التعثّر في تشكيل الحكومة.
ولاحظوا بأنه "في صدد القيام بخطوة ما او اعلان موقف لم يكشف عنه بخصوص ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تزداد تعقيداً يو بعد يوم".
المصدر: اللواء
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تشكيل الحكومة

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