برّي لن يصمت طويلاً

لاحظ زوار الرئيس نبيه بري استياءه من التعثّر في تشكيل الحكومة.

ولاحظوا بأنه "في صدد القيام بخطوة ما او اعلان موقف لم يكشف عنه بخصوص ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تزداد تعقيداً يو بعد يوم".