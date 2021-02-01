لبنان

تسوية تباينات

Lebanon 24
01-02-2021 | 04:37
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أدّت الاتصالات من أكثر من طرف سياسي وروحي في إحدى الطوائف إلى تسوية التباينات، وبالتالي الالتزام بما طلبه زعيم سياسي لضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء وباء كورونا.
 
المصدر: النهار
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