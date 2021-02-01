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لبنان
ضرب الحراك
Lebanon 24
01-02-2021
|
04:39
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قال وزير سابق ان احراق مبنى بلدية طرابلس هدف الى توفير مبرر للاجهزة الامنية لضرب حراك طرابلس واستعمال العنف خوفا من تمدده الى محافظات اخرى وتحوله كرة ثلج قد يستغلها البعض لغايات سياسية.
المصدر: النهار
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