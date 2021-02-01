لبنان

تعديل معايير احتساب مؤشرات الفقر

Lebanon 24
01-02-2021 | 04:39
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تبيّن أن معايير احتساب مؤشرات الفقر لاستفادة الأسر الأكثر فقراً من برنامج المساعدات المموّل من البنك الدولي، تم تعديلها في برنامج المعلوماتية في وزارة الشؤون الاجتماعية على قياس جهات مهيمنة على الوزارة.
المصدر: نداء الوطن
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