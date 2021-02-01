مياه ملوثة

تمنّت وزارة الطاقة والمياه على إحدى الجهات المانحة عدم الإعلان عن تقرير يُظهر فداحة التلوث الجرثومي لمياه الشفة في مختلف المحافظات اللبنانية لا سيما في الشمال والبقاع.

