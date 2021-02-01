لبنان

مياه ملوثة

Lebanon 24
01-02-2021 | 04:39
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تمنّت وزارة الطاقة والمياه على إحدى الجهات المانحة عدم الإعلان عن تقرير يُظهر فداحة التلوث الجرثومي لمياه الشفة في مختلف المحافظات اللبنانية لا سيما في الشمال والبقاع.
المصدر: نداء الوطن
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