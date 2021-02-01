لبنان

الأجواء الدولية باتت مسهّلة... والعقدة في بعبدا

Lebanon 24
01-02-2021 | 06:12
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" يعترف أكثر من فريق لبناني أنّ التطورات الدولية تنبئ بتغييرات على الساحة الاقليمية من بوابة البيت الأبيض مع انطلاق ولاية جو بايدن، ولبنان ليس معفياً من هذه المتغيّرات. ولكنّ هؤلاء أنفسهم، يعودون ليؤكدوا أنّ المشهد الداخلي لا يزال بعيداً من تأثيرات الأحداث الخارجية.
 
تابعت:  يقول نائب من كتلة المستقبل إنّ الأجواء الدولية، وتحديداً التقارب الأميركي الفرنسي والذي تجلى في الاتصال الأول من نوعه بين بايدن وماكرون، من شأنه أن يساهم في تبريد المناخ المحيط بالملف اللبناني، وبالتالي سيكون بمقدور الإدارة الفرنسية أن تعمل على تنفيذ مبادرتها والتخفيف من ثقل الحصار المضروب حول لبنان، مشيراً إلى أنّ كلام الرئيس الفرنسي عاد ليثبت من جديد أنّ طرح بلاده هو الممر الإلزامي الوحيد المتاح أمام لبنان للجم الانهيار والحؤول دون حصول الانفجار الكبير.

ويؤكد النائب المستقبلي أنّ هذه الأجواء الدولية من شأنها أن تكون عامل دفع للمبادرة الفرنسية على المدى المتوسط والبعيد، ولكن على المستوى القريب، لا تزال الكرة في ملعب القوى اللبنانية. ويشير إلى أنّ تأليف حكومة تلقى رضى المجتمع الدولي، وتحديداً باريس، هو حجر أساس المبادرة، وبالتالي لا يمكن الشروع في تنفيذ ورقة باريس إلا بعد قيام حكومة تلاقي تأييد الإدارة الفرنسية، لافتاً إلى أنّ هذا الشرط لا يزال صعب التنفيذ أو التجاوز، طالما أنّ رئاسة الجمهورية، كما يقول النائب المستقبلي تحتجز الحكومة.
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المصدر: نداء الوطن
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