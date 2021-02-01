بينها وقف دعم الدولار.. إليكم لائحة الشروط الغربية على لبنان

كتبت "الأخبار": "تلقّت الجهات المعنيّة في حكومة تصريف الأعمال، أو في جانب الرئيس المكلف، المزيد من الإشارات السلبية حول موقف الغرب من أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان. وسمع مسؤولون في الدولة كلاماً واضحاً حول «عدم وجود استعداد لدى أي دولة عربية أو غربية أو صندوق بإقرار أي نوع من المساعدة، ما لم يلتزم لبنان بخطوات عاجلة تشمل:أولاً: تسهيل تأليف حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسية،ثايناً: إقرار المجلس النيابي والحكومة وبقية السلطات اللبنانية بأولوية ولامحدودية التدقيق الجنائي في مصارفات كل وزارات وصناديق الإنفاق اللبنانية من دون تحديد تاريخ أو سقف زمني،ثالثاً: التزام التوصيات الأساسية لصندوق النقد الدولي لناحية إقرار موازنة مختلفة للعام 2021، على أن يجري العمل سريعاً على الآتي:ــــ تحرير سعر العملة ووقف أي دعم لسعر صرف الدولار الأميركي،ــــ وقف معظم الدعم القائم من قبل الحكومة لسلع استهلاكية،ــــ المباشرة في خطّة ترشيق القطاع العام ولو اقتضى ذلك تقليص حجمه،ــــ مباشرة خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي".