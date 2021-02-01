لبنان

مصادر ديبلوماسية لـ"الديار": انتهزوا هذا "الظرف" الدولي لتشكيل حكومة

Lebanon 24
01-02-2021 | 06:30
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شددت اوساط ديبلوماسية للديار على ضرورة عدم اضاعة لبنان فرصة تشكيل الحكومة في هذا الوقت بالذات لوقف الانهيار والاستفادة من الاجواء الدولية والاقليمية الآنية، حيث ان الولايات المتحدة مهتمة بترتيب الداخل الاميركي ولاحقا ستقارب الازمات الاقليمية. وكشفت انه على الارجح في الصيف ستحصل تجاذبات اقليمية دولية قد يتأثر بها لبنان سلباً التي من شأنها ان ترهق الدولة اكثر مما هي عليه.
المصدر: الديار
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