فرنسا تواصلت معهم ولكن!

ذكرت صحيفة "البناء"‎ ‎أن‎ ‎فرنسا‎ ‎تواصلت‎ ‎مع‎ ‎عدد‎ ‎من‎ ‎الدول‎ ‎العربية‎ ‎من‎ ‎اجل‎ ‎المساعدة‎ ‎في‎ ‎حل‎ ‎الملف‎ ‎اللبناني،‎ ‎وهذا‎ ‎يعني‎ ‎ان‎ ‎حراكاً‎ ‎عربياً‎ ‎ودولياً‎ ‎سوف‎ ‎يتظهّر‎ ‎قريباً،‎ ‎من‎ ‎دون‎ ‎أن‎ ‎يعني‎ ‎ذلك‎ ‎ان‎ ‎تأليف‎ ‎الحكومة‎ ‎بات‎ ‎على‎ ‎الابواب‎.وأوضحت‎ ‎المصادر‎ ‎أن‎ ‎زيارة‎ ‎ماكرون‎ ‎للبنان‎ ‎ليست‎ ‎قريبة،‎ ‎لكن‎ ‎الأكيد‎ ‎أنه‎ ‎سيعمل‎ ‎وفق‎ ‎مقاربة‎ ‎وآلية‎ ‎جديدة،‎ ‎بمعنى‎ ‎أن‎ ‎العمل‎ ‎سيكون‎ ‎متناغماً‎ ‎ومتكاملاً‎ ‎مع‎ ‎السياسة‎ ‎الأميركية‎ ‎الجديدة‎ ‎تجاه‎ ‎لبنان‎.‎واعتبرت‎ ‎المصادر‎ ‎أن‎ ‎الخلافات‎ ‎بين‎ ‎بعبدا‎ ‎وبيت‎ ‎الوسط‎ ‎عميقة،‎ ‎والأمر‎ ‎يستدعي‎ ‎وساطة‎ ‎خارجية‎ ‎لإيجاد‎ ‎تسوية‎ ‎معينة‎ ‎بين‎ ‎الرئيس‎ ميشال عون‎ ‎والرئيس‎ سعد ‎الحريري‎ ‎من‎ ‎أجل‎ ‎الإسراع‎ ‎في‎ ‎تأليف‎ ‎الحكومة‎ ‎في‎ ‎أسرع‎ ‎وقت‎ ‎لإنقاذ‎ ‎الاوضاع‎ ‎في‎ ‎لبنان‎.‎