تعديلات على المبادرة الفرنسية

ذكرت صحيفة "النهار" ان الرئيس ‏الفرنسي الذي ظلت المعطيات المتعلقة باتصاله الهاتفي برئيس الجمهورية ميشال عون ‏حكرا على قصر بعبدا وما وزعته عنه فيما لم يوزع قصر الاليزيه معلومات عن الاتصال، ‏عكس جدية في عودته الى التعامل مع الملف اللبناني ولكن وسط غموض بل وشكوك في ‏طبيعة ما يمكنه القيام به مرة أخرى لأحداث خرق اخفق فيه سابقا.

ولذا كشفت مصادر ‏معنية لـ"النهار" انه في انتظار بلورة الاتجاهات الفرنسية وما اذا كانت ثمة اتجاهات سريعة ‏لاحياء المبادرة، فان التقديرات الأولية تشير الى ان هذا التحرك ربما يستند الى طرح ‏تعديلات على المبادرة لجهة اخراج الحكومة العتيدة من قفص التعطيل وهو ما قد يستتبع ‏وساطة فرنسية بين بعبدا وبيت الوسط لأحداث تعديلات محتملة في التركيبة الحكومية‎.‎