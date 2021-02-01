لبنان

العثور على جثة طفل حديث الولادة في خلدة.. وتوقيف الوالدة

Lebanon 24
01-02-2021 | 09:27
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عثر على طفل حديث الولادة مجهول الهوية جثة مرمي الى جانب الطريق وملفوف بقطعة من القماش بيضاء اللون في منطقة خلدة - الأوتوستراد المسلك الشرقي بإتجاه بيروت، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 

حضرت دورية من فصيلة عرمون الى المكان، كما حضرت دورية من مكتب حوادث بعبدا والطبيب الشرعي واجرى كشفه على الجثة.

وبعد المتابعة والتحقيقات تبين بأنه مولود ذكر ويوجد على يده وقدمه "بلاستر" مسجل عليه اسم طفل "م. ص." ويعود تاريخ الولادة الى 15/1/2021 كما تبين بأن سبب الوفاة طبيعية.

وبناء" لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان، أشار بنقل جثة الطفل الى المستشفى.

الى ذلك، تبين من خلال التحقيقات بأن والدة الطفل تدعى "م.ص."، سورية الجنسية/ وقد دخلت الى المستشفى  بتاريخ 2021/01/15 وخرجت بتاريخ 2021/01/16 بعد ان وضعت مولودها بصحة جيدة.

وهي مقيمة في محلة دير زنون في مخيم اللاجئين، حيث تم توقيفها وتسليمها الى فصيلة عرمون لإجراء المقتضى القانوني بحقها.
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