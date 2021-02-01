لبنان

اللقاحات تصل في 15 شباط الى بيروت.. وخط ساخن خاص خلال أيام

Lebanon 24
01-02-2021 | 09:56
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طمأن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى ان اللقاحات ستصل في 15 شباط الجاري الى بيروت و"استرازينيكا" سيصل قبل نهاية شباط كما حدد في الخطة، لافتا الى وجود مشكلة في العالم بوصول اللقاحات.
 
واعتبر البزري ان نسبة الاقبال على التلقيح ليست فقط مقبولة بل مرتفعة، نظرا لوجود منصات خاصة بالقطعات. وعن شكوى بعض المواطنين من هم من كبار السن لجهة عدم إمكانية التسجيل عبر المنصة، كشف البزري عن وضع خط ساخن خاص باللقاح خلال أيام.
 
وعن شمول اللقاح السلالة الجديدة، شدد على ان الطريقة الأفضل هي التلقيح المجتمعي. ولفت الى أن أول من سيأخذ اللقاح هم العاملون في القطاع الصحي وفق تراتبية تأخذ بالاعتبار نوع عملهم، فضلا عن المسنين في الوقت نفسه، ثم سنكمل بالروتوكول الذي تم وضعه.
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