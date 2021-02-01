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لبنان
أمير ابن العام توفي بأحد المستوصفات اثر خطأ طبي
Lebanon 24
01-02-2021
|
10:26
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أدخل الى مستشفى اليوسف في عكار الطفل "امير د." عمره سنة من بلدة وادي الجاموس - عكار وهو جثة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
واوضح والد الطفل انه توفي داخل احد المستوصفات في المنطقة فجر اليوم الإثنين اثر خطأ طبي بعد ان نقلوه اليه.
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