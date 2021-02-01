أمير ابن العام توفي بأحد المستوصفات اثر خطأ طبي

أدخل الى مستشفى اليوسف في عكار الطفل "امير د." عمره سنة من بلدة وادي الجاموس - عكار وهو جثة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



واوضح والد الطفل انه توفي داخل احد المستوصفات في المنطقة فجر اليوم الإثنين اثر خطأ طبي بعد ان نقلوه اليه.