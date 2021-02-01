لبنان

وزير الصحة من اليمونة: لتفعيل عمل المستوصفات في مواجهة الجائحة

Lebanon 24
01-02-2021 | 10:39
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تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بلدة اليمونة، والتقى رئيس بلديتها طلال شريف، واطلع على سير العمل في مستوصف البلدة، وقدم له جهاز تنفس إصطناعيا.

وتحدث الوزير حسن معتبرا أن "الحملات المشتركة التي قمنا بها بالتعاون مع البلديات والجمعيات هي من ضمن استراتيجيتنا الصحية، وبالتأكيد وزارة الصحة العامة ستتحمل مسؤوليتها وتكون إلى جانبكم وإلى جانب كل المواطنين خصوصا في المناطق التي تعزلها الثلوج شتاء عن محيطها".

وأكد أن "تفعيل المستوصف بالشراكة مع البلدية أمر لا بد منه، وهو يتطلب إرادة مشتركة، ونحن كوزارة سنعمل لتفعيل المستوصف وضمه إلى شبكة الرعاية الصحية الأولية، وتزويده كل شهر بأدوية للأمراض المزمنة، وفي ظل مواجهة الجائحة سيتم تزويد المستوصف ببعض المستلزمات الطبية الوقائية المتوافرة للحماية الشخصية والمجتمعية".

وأشار إلى أن "الأطباء المراقبين الذين انضموا إلى فريق عمل وزارة الصحة بموجب مرسوم منذ ثلاثة أشهر، من ضمن مهامهم تفعيل العمل في المستوصفات التابعة لوزارة الصحة، وبناء عليه سيتم تكليف طبيبين ليكونا إلى جانب أهلنا في مستوصف اليمونة ليومين أو ثلاثة أيام أسبوعيا".

بدوره، أشاد شريف بالوزير حسن "الذي أثبت جدارته في مواجهة الجائحة التي عمت لبنان قاطبة، وكان في كل لحظة بحالة تأهب لمساعدة كل اللبنانيين".

وقال: "على صعيد بلدتنا اليمونة، سيكون هناك تعاون في ما بيننا كبلدية ومجتمع مدني وبين وزارة الصحة العامة لتفعيل العمل والأداء في المستوصف".
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