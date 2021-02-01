لبنان

عون لن يراعي الفرنسيين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2021 | 10:41
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رجحت مصادر مطلعة ان يكون الرئيس ميشال عون  متجاوبا مع اي مبادرة فرنسية قد تطرح من اجل حل المسألة الحكومية.

لكن المصادر ذاتها اكدت ان عون و"التيار الوطني الحر" لن يتنازلا في القضايا التي يعطيها عنوان الميثاقية مهما حصلت تدخلات داخلية وخارجية.
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