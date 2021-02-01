عون لن يراعي الفرنسيين؟





رجحت مصادر مطلعة ان يكون الرئيس ميشال عون متجاوبا مع اي مبادرة فرنسية قد تطرح من اجل حل المسألة الحكومية.



لكن المصادر ذاتها اكدت ان عون و"التيار الوطني الحر" لن يتنازلا في القضايا التي يعطيها عنوان الميثاقية مهما حصلت تدخلات داخلية وخارجية.